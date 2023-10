Musique. Découvrez le nouveau titre d'Ofenbach

Ofenbach est un groupe de deep house, un duo formé par Dorian Lauduique, petit-fils de Guy Lux, et César de Rummel, deux amis d'enfance.

Dorian, très fan du hit Cambodia de Kim Wild, a proposé à son binôme d'en faire un titre et ont (bien sûr) demandé l'autorisation à la principale intéressée et à sa famille qui compose avec elle. Kim Wilde a été emballée par cette nouvelle mélodie, et un nouveau titre est sorti le 6 octobre, que vous découvrez maintenant.