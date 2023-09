Cinéma. Aldebert dans la bande originale du film "La Pat'Patrouille : La Super Patrouille"

Le phénomène Pat' Patrouille revient le 11 octobre au cinéma. Après le succès du premier volet qui a réuni 1,5 million de spectateurs il y a deux ans, Chase, Ruben, Marcus, Rocky, Zuma et Stella, les chiots préférés de vos enfants sont bien déterminés à récidiver dans Pat' Patrouille : La Super Patrouille, le film.

Et qui d'autre que la plus grande star de la chanson pour enfants pour porter la voix de nos amis chiots et chanter l'amitié qu'Aldebert ?

Fort de sept albums écoulés à plus de 800 000 exemplaires, 250 millions de streams, plus de 100 duos avec les plus grands (Calogero, Grand Corps Malade, Youssou N'Dour, Claudio Capéo…) et une tournée qui a réuni plus de 1,2 million de spectateurs, Aldebert a accepté d'interpréter et de coécrire le titre "Amis" pour la bande originale du film. Un titre composé par Giaocchino Maurici.

Il rejoint ainsi Christina Aguilera sur la bande originale du film.

En plus de la chanson du film, Aldebert prête sa voix au personnage de Hawk que les habitués de la Patrouille connaissent bien.

Il rejoint ainsi Sofia Essaïdi qui incarne l'ennemie jurée de la Pat'Patrouille : Victoria Vance.

Aldebert fait aussi la voix d'un personnage. - Paramount Pictures