Immobilier : plus c'est petit, mieux ça se vend

Les prix sont à la hausse : une augmentation qui est plus particulièrement marquée sur les petites surfaces, type F1/ F2. “Elles se vendent vite, elles se vendent bien”, constate Me Grégoire Ozanne, porte-parole de la Chambre des notaires de Seine-Maritime. Dans tous les cas, la tendance est à la négociation, les biens se vendent à condition d’être à un prix cohérent, en adéquation avec le marché. Enfin, “la remontée des taux d’intérêt se manifeste mais elle est progressive”, affirme-t-il. Les banques prêtent encore à des taux oscillant entre 4,01 et 4,85 %, échelonnés sur 20 à 30 ans.

De 1200 à 3500 € le mètre carré à Rouen

Les avis des professionnels divergent quant à l’analyse de cette situation. Philippe Salomon (agence Laforêt) parle d’un réajustement des prix tandis que Sébastien Villery, de l’agence Thillard & Duhamel, pense que “cette période est, au contraire, terminée. Les prix sont stables”.

Devenir propriétaire reste un projet de vie. 23 à 24 % des acquéreurs sont des primo-accédants, qui achètent plutôt des surfaces de 60 à 70 m2. Depuis la crise économique, l’achat immobilier répond à un réel besoin familial ou professionnel. L’emplacement est primordial : “Ils choisissent le domicile principal en fonction des temps de trajet”, précise Me Ozanne. Les consommateurs sont aussi attentifs aux résultats du Diagnostic Prévisionnel Energétique, source d’âpres discussions au moment de négocier.

Traditionnellement, les quartiers prisés se situent à l’intérieur de l’enceinte formée par les boulevards du Boulingrin et de l’Europe. La rive gauche est moins recherchée par les ménages aisés. Cependant, “l’écart de prix entre les quartiers se réduit en terme de géographie, mais il augmente entre les biens de qualité (construction, emplacement, DPE, isolation)”, indique Philippe Salomon.

Patricia Kowalczyk, de l’agence des Arts, souligne aussi “l’existence de micro-marchés” qui créent “d’énormes disparités” sur certains secteurs.

A titre indicatif, les prix pratiqués dans l’ancien :

- Gare : 3000 à 3500 €/m2

- Hyper Centre – Saint-Marc : 2000 à 3000 €/m2

Les biens situés en bordure des quais subissent une décote de 20 % par rapport à ceux implantés dans les rues adjacentes.

- Saint-Sever : 1 800 à 3 000 € / m2. Les biens, construits le long des lignes du Métro-Bus, sont assez cotés. Les immeubles qui bordent les quais de la rive gauche se vendent de 1 500 à 1 800 € /m2.

- Saint-Hilaire / Mont Gargan : 2 500 à 3 000 € / m2

- Jardin des Plantes : 1 800 à 2 300 € / m2

- Rouen Ouest : 2 000 € / m2

- Ile Lacroix : 2 000 € /m2

- Hauts-de-Rouen : 1 200 à 2 200 € / m2. Les petits quartiers situés dans le vieux quartier des Sapins comme les rues autour du groupe scolaire Debussy attirent”, note Patricia Kowalczyk.

Marianne Sirgo-Donnaes





Repères

Prix. A Rouen, le prix du mètre carré varie du simple au double, passant de 1 200 € dans les Hauts-de-Rouen à plus de 3 000 € dans le quartier de la gare.

Ecart. Selon les agents immobiliers, en une quinzaine d’années, la différence de prix s’est nettement comblée à Rouen entre la rive droite et la rive gauche.

Neuf. ”Dernièrement, nous avons identifié environ 1 100 logements nouveaux par an qui seront construits dans les 5, 6 ans à venir”, estime Yvon Robert, maire-adjoint de Rouen.

Qualité. La localisation seule ne suffit pas à définir le prix de vente d’un bien. Sa qualité et sa consommation d’énergie sont devenues des critères de premier plan.