Le Havre. Des soignantes relèvent le défi d'un trek pour la bonne cause

Education. Six soignantes du Groupe hospitalier de Havre se lancent le défi de réaliser le Trek'in Gazelles 2024. Il s'agit d'une course d'orientation dans le désert marocain. Elles vont courir pour la bonne cause, au profit de l'association des Enfants de la lune et le Secours Populaire.