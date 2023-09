Événement. Apéro géant, baptêmes de tracteurs : l'agriculture revient en ville avec Vachement Caen

La campagne s'installe sur la Presqu'île de Caen durant tout le week-end, du samedi 9 au dimanche 10 septembre. L'événement agricole normand Vachement Caen prend place sur la grande pelouse derrière la bibliothèque Alexis de Tocqueville, proposant quelques nouveautés par rapport à l'année dernière. Déjà, l'espace attribué à la manifestation sera plus conséquent. Ensuite, elle durera plus longtemps. Si la première édition, qui s'est tenue un dimanche l'an passé, a connu un fort succès, et parfois une foule trop importante, cette nouvelle édition durera deux jours, de quoi mieux gérer le flux de visiteurs.

Un apéro géant et gratuit

En complément des nombreuses activités déjà présentes l'année dernière, telles que le concours de bovins et les diverses conférences, deux nouveautés font leur apparition. Le grapheur Solice réalisera une œuvre en direct sur un support inhabituel : un tracteur et une bétaillère ! "C'est un mélange entre l'urbain et le rural", explique Clément Lebrun, président de l'association Vachement Caen. L'autre nouveauté sera mise en place le samedi à 19 heures : un apéro normand géant et gratuit, mettant en valeur les produits locaux. "On va pouvoir retrouver tous les produits d'origine agricole issus de Normandie. Du jus de pomme, jus de pomme pétillant, jus de rhubarbe sur la partie boissons, toute une partie avec des légumes, de la cochonnaille, des fromages", précise l'organisateur.

Des baptêmes de tracteurs

Les visiteurs auront la possibilité de participer à des activités ludiques, culturelles ou pédagogiques. Parmi elles, l'activité phare de l'année dernière refait surface : les baptêmes de tracteur, organisés en collaboration avec les Jeunes Agriculteurs, qui seront aux commandes des différentes machines agricoles. Les simulateurs de travaux agricoles font également leur retour. Ainsi, les visiteurs auront la possibilité de plonger dans la vie des agriculteurs en simulant diverses activités, telles que la traite des vaches. Des conférences aux jeux-concours en passant par la dégustation, ces deux jours offrent l'opportunité de plonger au cœur de l'univers agricole, en pleine ville.