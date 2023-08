Grève à Hollywood. Annulations en cascade au festival du cinéma américain de Deauville

Une 49e édition très particulière. En raison d'une grève des scénaristes à Hollywood, de nombreux acteurs qui se rallient à ce mouvement social seront absents au festival du cinéma américain de Deauville, prévu du 1er au 10 septembre.

Programme maintenu

Le festival aurait dû recevoir des invités de prestige comme Nata­lie Port­man ou encore Peter Dinklage, connu notamment dans la série Games of Thrones. Jude Law et Joseph Gordon-Levitt, qui auraient dû venir recevoir un hommage, ont également annulé leur venue. Malgré ces désistements, le festival tient à "maintenir la pro­gram­ma­tion et les céré­mo­nies en leur honneur", comme il l'indique dans un communiqué.

Le festival soutient le ralliement des acteurs à la grève des scénaristes, bien qu'il en subisse les conséquences.



Peter Dinklage et Natalie Portman ont annulé leur venue, tout comme Jude Law et Joseph Gordon-Levitt qui auraient dû venir recevoir un hommage. pic.twitter.com/NqsXNDwA7n — Festival de Deauville (@DeauvilleUS) August 18, 2023

Les organisateurs se veulent rassurants auprès des spectateurs. "Le public pourra découvrir les œuvres et aller à la rencontre des réalisateurs, dont la majorité sera présente" comme Todd Haynes (Carol, 2015), Rebecca Miller (Angela, 1995) ou encore Sophie Barthes (Madame Bovary, 2014), pour ne citer qu'eux.

24 metteurs en scène dont 12 en compétition fouleront le tapis rouge de Deauville. Sans oublier Jerry Schatzberg, photographe, réalisateur et scénariste américain à qui Guillaume Canet rendra hommage.