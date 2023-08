[Emploi] Normandie. Tendance Ouest recrute un rédacteur en chef adjoint

Tendance Ouest recrute un rédacteur en chef (H-F) pour ses journaux, sa radio et ses supports digitaux. Le poste est basé à Saint-Lô, dans la Manche, au siège de l'entreprise.

Le candidat doit être rigoureux, créatif et avoir une forte capacité de travail. Il veille au respect de la ligne éditoriale définie par la direction et anime l'équipe de rédaction.

Missions principales :

- mise en œuvre de la ligne éditoriale sur les trois supports (presse, radio, web),

- animation et coordination d'une équipe de 15 journalistes,

- conception et réalisation des journaux papier, des contenus pour l'antenne radio et le digital,

- coordination avec les services commerciaux, techniques et administratifs,

- lien quotidien avec la direction et moteur sur les changements à engager,

- développement de l'audience et de la notoriété.

D'une manière générale, participer à toute action de nature à assurer le développement de l'entreprise.

Profil :

- Formation supérieure, Bac +3/+5

- Expérience 6 ans minimum (médias)

- Solide culture générale, esprit créatif et rigoureux, aptitudes à l'analyse et à la synthèse, fort relationnel, réactivité, leadership, sens des responsabilités

Infos :

- CDI - temps complet

- Basé à Saint-Lô (Manche)

- Statut de cadre

- Salaire : selon profil

Envoyer CV + Lettre de motivation à Jean-Baptiste BANCAUD, directeur délégué, recrutement@tendanceouest.com

Tendance Ouest est une radio régionale créée en 1982. Forte de ses 31 fréquences FM et DAB+ réparties sur les cinq départements normands, elle est la 1re radio indépendante de Normandie (220 600 auditeurs / jour*). Elle dispose de studios à Saint-Lô, Cherbourg, Alençon, Caen, Rouen et Le Havre. Tendance Ouest réalise deux journaux hebdomadaires (Caen et Rouen) et trois journaux mensuels (Le Havre, Orne, Cotentin). Tendance Ouest est déployée également sur le digital (site, application, réseaux sociaux, podcasts,…). *Mediametrie – EAR Local, Audience cumulée, sept 2021-Juin 2023, L-V, 13 ans et +