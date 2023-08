Près de Rouen. Cet exploitant doit retarder ses moissons en raison des fortes pluies

Les moissons de blés s'achèvent traditionnellement au mois de juillet mais certains agriculteurs ont dû reporter la récolte. C'est le cas notamment de Mathieu Poixblanc à Saint-Pierre-de-Varengeville près de Rouen qui accuse trois semaines de retard. "Déjà on a eu un mois d'avril très humide puis un mois de juin très sec, plutôt favorable pour les blés au contraire, ensuite nous avons démarré les moissons le 15 juillet, on a pu battre entre 4 et 5 jours, après il n'y a eu que de la pluie depuis le mois le 20 juillet", déplore l'agriculteur qui a pu, tout de même, commencer plus tôt que les autres, grâce à une météo un peu plus favorable en bordure de Vallée de la Seine, contrairement à ses homologues du pays de Caux et proche de la mer.

"On a déjà connu des situations comme celle-là mais pas autant d'eau en si peu de temps… Moi j'ai déjà plus de 100 millimètres d'eau pour le mois d'août, 150 pour le mois de juillet", poursuit l'agriculteur qui cultive également du colza, du lin, et du maïs tout en faisant de l'élevage, "le climat c'est un peu notre outil de travail, on doit s'adapter tout le temps".

Mathieu Poixblanc a pu moissonner une cinquantaine d'hectares de blés soit 500 tonnes de blés à commercialiser.

Plus que le retard, c'est la qualité du blé qui se trouve dégradé. "On se retrouve sur des récoltes avec des grains germés… En rendement cela reste correct mais le poids spécifique du grain nous fait chuter nos rendements c'est-à-dire qu'il y a moins de tonnage à l'hectare". L'humidité du blé influe donc sur son poids réglementaire pour sa transformation en farine avec des conséquences sur le prix de vente. "Nous, on va être aussi pénalisé sur les frais de séchage donc ça va être une perte économique."

L'agriculteur compte sur les organismes stockeurs ou les coopératives pour "jouer le jeu" face à cette situation inédite dans la région même s'il est inquiet concernant la valorisation marchande des blés qui ne sont pas aux normes. "Sur les ports cela risque d'être compliqué."