Seine-Maritime. Cette association organise des moissons pour tous : et si vous y participiez ?

Cette année, c'est la quatrième fois que l'association Triticum, implantée à Rouen, organise des moissons participatives. Elles se dérouleront officiellement les samedi 29 et dimanche 30 juillet et jusqu'en août à Bois-l'Évêque. L'objectif : récolter les céréales qu'elle cultive à Bois-l'Évêque sur plusieurs parcelles. L'an passé, une cinquantaine de personnes s'étaient mobilisées pour l'opération.

"C'est un moment très important"

"C'est un moment très important parce que nous avons semé les variétés d'hiver au mois d'octobre dernier. On a observé ces variétés et l'heure est venue de les récolter", explique Clémence Dupont, coordinatrice de l'association Triticum. "L'objectif de l'association est de faire vivre et de retrouver les semences paysannes, des graines qu'on caractérise comme anciennes mais qui sont finalement les variétés de demain." Et pour réussir à récolter les nombreuses variétés, "on invite tous les citoyens à nous rejoindre pour ce travail d'intérêt général. Il s'agit de récolter toute cette biodiversité cultivée sur plusieurs parcelles", indique-t-elle. "Il n'est absolument pas question pour nous de faire passer une moissonneuse-batteuse et de tout mélanger." En effet, "on ne pourrait pas faire ce travail de récolte et avoir autant de variétés si on ne travaillait pas manuellement".

Réapprendre les gestes des ancêtres

Ici, les moissons sont faites avec des faux. "On réapprend des gestes perdus effectués par nos ancêtres, comme faucher et aiguiser un outil, poursuit la coordinatrice de Triticum. Une à une, on récolte ces micro-parcelles en sachets ou en gerbes et après on mobilise aussi les bénévoles pour les opérations de battage. C'est ce qui consiste à séparer du grain du reste de l'épi en se débarrassant des impuretés." Elles s'effectueront à Roncherolles-sur-le-Vivier, près de Darnétal.

L'opération de battage avec l'association Triticum pour séparer le grain du reste de l'épis de blé va s'effectuer à Roncherolles-sur-le-Vivier, près de Darnétal.

"C'est très sympa"

Cette année, de nombreuses personnes sont attendues. "Je participe aux moissons depuis la création de l'association. C'est très sympa, c'est la récolte de tout un travail effectué pendant l'année. On finit la journée en partageant des choses à grignoter et à boire et on est contents d'avoir fait quelque chose qui va dans le bon sens", confie Sylvie Oliveira, membre de l'association. Mais ces moissons participatives demandent aussi de la rigueur. "On veille à ce que ça se déroule bien et donc en tant que membre de Triticum, on aide à coordonner ces moissons", précise Laëtitia Bahna, stagiaire en 4e année à l'école d'agronomie UniLaSalle de Mont-Saint-Aignan. "Il y a le volet du contrôle, le point secourisme où on veille à ce que personne ne se blesse et surtout, le côté convivial."

Pratique. Les moissons participatives se déroulent au Beaulieu Hameau à Bois-l'Évêque