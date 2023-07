Cléon. Il percute un arbre : un homme en urgence absolue, une fille de 11 ans blessée

L'accident a eu lieu aux alentours de 20 h 12 dimanche 16 juillet, route de Tourville à Cléon. Le conducteur du véhicule, un jeune homme de 25 ans, a percuté un arbre à pleine vitesse, avec à son bord une fille de 11 ans. Le chauffeur s'est retrouvé coincé dans l'habitacle avant l'arrivée des secours qui ont réussi à dégager la victime, avant de la conduire en urgence absolue à l'hôpital de Rouen.

Quant à la jeune fille, plus légèrement blessée, elle a été emmenée également au CHU de Rouen. En tout, 16 sapeurs-pompiers et cinq engins ainsi que le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation ont été mobilisés pendant l'opération.