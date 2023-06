Reportage (6/6). Transition écologique à Montivilliers : l'heure du bilan pour Défi Toit

Comment devenir une famille plus écolo ? Montivilliers a mis en place, depuis décembre, le programme Défi Toit : 25 familles tentent de modifier leurs habitudes, sur six mois, pour intégrer la sobriété dans leur quotidien, sans contrainte.

En ce mois de juin, il s'agit de l'heure du bilan. Nous avons suivi l'un des familles : Cindy Lefrançois, Ludovic Quemener et leurs quatre enfants.

Ce foyer a surtout travaillé sur trois thématiques : les déchets, les repas et les transports. Le bilan semble positif.

Déchets

Le résultat des efforts réalisés en six mois est assez impressionnant. Le couple et ses quatre enfants remplissaient un sac gris de 30 litres toutes les semaines. Désormais, le bac gris n'est plus sorti qu'une fois par mois. Du côté du bac jaune, la quantité de déchets à recycler reste stable. La famille a réussi à réduire ses déchets grâce à un changement de consommation et un compost plus systématique.

Repas

C'est le changement dont la famille est le plus fière. La tribu consomme plus de légumes bio et locaux, grâce aux paniers de l'AMAP de Montivilliers. Leur consommation de pâtes, féculents et produits industriels a fortement diminué. Cela a permis de fortement réduire les déchets. Seul petit bémol, la famille a tenté le vrac. "On a finalement reporté la démarche, explique Cindy Lefrançois. La mise en place est compliquée. On réessayera plus tard."

Autre changement dans la façon de consommer : il y a plus de fait maison dans la salle de bains. Désormais, on retrouve chez eux des produits réalisés par la maman : dentifrice, shampoing solide, crème hydratante, démaquillant et déodorant. Là aussi, cela a permis de réduire les déchets.

Transports

La famille possède deux voitures. Elle s'est rendu compte pendant le défi qu'elles restaient indispensables, pour faire les courses, pour les vacances et autres trajets un peu longs. Pour autant, des efforts sont réalisés. Ludovic Quemener utilisait déjà le vélo et le train pour se rendre à son travail (sur Yvetot), avant même le défi.

Cindy Lefrançois s'est acheté un vélo électrique pour réaliser ses trajets du quotidien. La famille utilise plus fréquemment le tram pour se rendre dans le centre-ville du Havre. Depuis le début du défi, la famille se pose systématiquement la question de l'utilité de prendre la voiture avant de l'utiliser.