Reportage (4/6). Transition écologique à Montivilliers : cultiver son jardin

Le respect de l'environnement fait partie des principales préoccupation des Français. Nous sommes nombreux à nous interroger sur notre façon de vivre et sur les gestes à adopter au quotidien pour plus de sobriété.

Depuis décembre 2022, Montivilliers participe à l'opération Défi Toit. Vingt-cinq familles servent en quelque sorte de cobayes. Elles sont sensibilisées à tous les gestes qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Cela passe par les transports, les déchets, l'alimentation ou encore sa consommation énergétique.

• Lire aussi. Reportage (1/6). Transition écologique : des familles tests à Montivilliers

Bien isoler

Nous suivons l'une de ces familles (recomposée), un couple avec quatre enfants. Dans ce nouvel épisode, focus sur leur nouvelle maison, achetée en novembre 2021. La famille n'y habite toujours pas. Elle y réalise des travaux, notamment d'isolation, pour moins consommer de chauffage.

Ludovic Quemener - isolation de la maison Impossible de lire le son.

La maison date des années 70. "Elle était tout à fait habitable, explique Ludovic Quemener, le papa. Mais l'isolation de l'époque ne répond plus aux normes actuelles. Dans l'idéal, on aurait préféré une construction étanche ou une construction bois, mais il faut faire avec nos moyens. Nous avons fait attention au choix des matériaux et opté pour de la laine de bois et de roche. Le tout est couplé avec une pompe à chaleur. Cela devrait réduire au mieux notre consommation énergétique." Pour réduire au maximum le coût du chantier, la petite famille réalise elle-même les travaux d'isolation.

• Lire aussi. Reportage (2/6). Transition écologique à Montivilliers : le fait maison et le zéro déchet

Tendre vers l'autonomie alimentaire

Le choix de la maison, dans un quartier résidentiel de Montivilliers, s'est également fait pour le jardin. Cindy Lefrançois, la maman, a pour objectif de tendre vers l'autonomie alimentaire. Il fallait donc un extérieur pouvant accueillir un potager et des arbres fruitiers.

Cindy Lefrançois - un jardin et des arbres fruitiers Impossible de lire le son.

"Pour moi, l'autonomie alimentaire n'est pas illusoire, assure Cindy Lefrançois. Nous avons beaucoup réfléchi à l'aménagement du terrain. Nous avons toute une partie qui sera notre jardin. La parcelle était déjà délimitée par les anciens propriétaires. On va faire de la permaculture pour la meilleure rentabilité possible. Le but, c'est d'intervenir le moins possible dans le jardin. Sur l'autre partie du terrain, nous allons planter des fruitiers, façon mini-forêt."

• Lire aussi. Reportage (3/6). Transition écologique à Montivilliers : changer ses habitudes

En attendant de pouvoir profiter de leur propre production, la famille s'est inscrite à l'AMAP de Montivilliers, pour consommer des fruits et légumes locaux.