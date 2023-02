Reportage (2/6). Transition écologique à Montivilliers : le fait maison et le zéro déchet

Comment devenir une famille plus écolo ? Montivilliers a mis en place depuis décembre le programme Défi Toit. Vingt-cinq familles tentent de modifier leurs habitudes, sur six mois, pour intégrer la sobriété dans leur quotidien, sans contrainte.

Nous suivons l'une de ces familles tout au long de ce défi. Il s'agit d'une famille recomposée, formée d'un couple et de quatre enfants âgés de 12 à 18 ans. Cindy Lefrançois, 43 ans, est en reconversion professionnelle vers la naturopathie, et Ludovic Quemener, 46 ans, est responsable administratif dans l'industrie.

En janvier, la famille a participé à trois ateliers : cosmétiques maison, zéro déchet et consommation responsable.

Le fait maison

Cindy Lefrançois et ses deux filles ont participé à l'atelier pour réaliser leurs propres cosmétiques. Elles ont appris à faire du dentifrice et du déodorant. Pour le dentifrice, la famille a réussi à changer ses habitudes. "Ça se fait en trois minutes. Ce n'est pas de la pâte, c'est de la poudre. Cela demande un peu d'adaptation. C'est moins mousseux qu'un dentifrice du commerce. Mais c'est assez facile d'utilisation." Pour le déodorant, l'expérience est moins concluante. "En fait, il est en pot, ce qui dérange les filles. On doit le mettre avec les doigts. Moi, ça me convient. Mais on trouve des sticks vides dans le commerce, il va falloir que l'on revoie ça."

Zéro déchet

Le deuxième atelier concernait le zéro déchet. La famille estime produire beaucoup de déchets et, même si le tri est un réflexe, la poubelle jaune déborde de cartons et de plastiques. Cindy Lefrançois le reconnaît, "c'est un point perfectible chez nous. L'atelier nous a appris que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas". La famille s'est donc mise à développer ses achats en vrac. "Ça demande une grosse organisation. On a des difficultés à mesurer les quantités nécessaires. Pour l'instant, on achète des pâtes et des gâteaux apéro en vrac. On veut changer les choses petit à petit pour s'inscrire dans la durée. Ce qui est mis en place doit le rester."

Consommation responsable

L'atelier sur la consommation responsable portait spécifiquement sur les fruits et légumes. "On nous a parlé de la saisonnalité, des producteurs locaux, des épiceries vracs et nous avons rencontré les responsables de l'AMAP de Montivilliers. Nous avions l'habitude d'acheter nos fruits et légumes dans les supermarchés. Depuis quelques mois maintenant, nous avions pris la décision de privilégier le marché. Après cet atelier, nous allons adhérer à l'AMAP pour bénéficier d'un panier de légumes toutes les semaines. Et ce n'est pas plus cher qu'en supermarché."