Reportage (3/6). Transition écologique à Montivilliers : changer ses habitudes

Comment devenir une famille plus écolo ? Montivilliers a mis en place, depuis décembre 2022, le programme Défi Toit. Vingt-cinq familles tentent de modifier leurs habitudes, sur six mois, pour intégrer la sobriété dans leur quotidien, sans contrainte.

Nous suivons l'une de ces familles. Le foyer, recomposé, est formé de Cindy Lefrançois et Ludovic Quemener, un couple, et ses quatre enfants. Dans ce nouvel épisode, nous avons rencontré une partie de la fratrie pour savoir ce qu'ils ont changé en trois mois.

Depuis le mois de décembre, il y a eu des nouveautés au sein de la famille. Certains produits d'hygiène sont désormais faits maison, comme le dentifrice, le déodorant, le baume à lèvre ou encore le démaquillant. Une attention particulière est apportée à la consommation d'eau, notamment avec une régulation du temps des douches. Pour limiter les emballages, une partie de courses se fait désormais en vrac et la famille vient de s'inscrire à l'AMAP de Montivilliers pour bénéficier de fruits et légumes de saison.

Gaheris, 12 ans, passe moins de temps sous la douche

"On a changé le dentifrice [fait maison]. On essaie de manger plus de fruits et légumes et on fait plus attention à ce que l'on jette à la poubelle."

Le dentifrice fait maison, ce n'est pas trop de contraintes ?

"Ma mère le fait toute seule. Ça ne prend pas beaucoup de temps, à peine cinq minutes. À utiliser ça va. Je m'y suis habitué maintenant."

Dans la famille, vous faites également plus attention à l'eau ?

"Quand je prends ma douche, je reste quinze minutes alors qu'il faudrait rester seulement cinq à dix minutes. J'essaie de réduire ce temps. Maintenant, je reste environ dix minutes."

D'autres efforts sont à faire ?

"Moins de transports avec la voiture. Il faut qu'on essaie de prendre une seule voiture au lieu de deux, parfois."

Céleste, 15 ans, est convaincue par le vrac

"J'évite de prendre ma douche trop longtemps. J'essaie de réduire ma consommation d'eau, même si c'est difficile. On n'a pas trop le choix, il faut bien se laver, se rincer les dents et faire la vaisselle."

Le dentifrice fait maison ?

"Oui, je l'utilise. Le dentifrice en poudre ne me pose pas de problème."

Tu as particulièrement bien intégré le principe du vrac.

"Oui, ça m'a plu. J'aime pouvoir choisir ce que l'on veut et le mettre directement dans un sachet. On va dans un nouveau magasin. Il y a moins de monde, c'est moins bruyant et il y a plus de choix."

Et cela permet de produire moins de déchets ?

"Oui, c'est bien pour les déchets mais c'est bien, aussi, pour nous. C'est bon pour notre corps. On sait d'où viennent les produits."

Est-ce que ces changements t'ont demandé beaucoup d'efforts ?

"Ça dépend. Pour le dentifrice, au début, c'était compliqué parce qu'il fallait s'adapter à quelque chose de nouveau. Au fur et à mesure, on s'y habitue et c'est mieux."

Pour Isis, 15 ans, c'est bon pour la planète

"On essaie de réduire le temps sous la douche. C'est important de se rendre compte de l'eau qu'on utilise. On essaie aussi de mieux trier et de jeter dans les bonnes poubelles."

Sur le tri, tu faisais comment avant ?

"On se posait déjà la question de savoir où jeter, mais on se pose encore plus la question. C'est important de bien savoir quelle poubelle utiliser."

Toutes ces démarches, c'est important ?

"Oui, forcément, parce que ça a des conséquences positives sur l'environnement. C'est bon pour la planète."

Dans la salle de bain, il y a eu du concret ?

"Le démaquillant et le baume à lèvre, j'aime beaucoup. Je les utilise tous les jours. Par contre, le dentifrice et le déodorant, je ne m'y suis pas encore habituée. La texture du dentifrice en poudre, je n'aime pas trop. Ce sont des choses qu'on ne faisait pas avant. Il faut s'y mettre. C'est vrai que c'est compliqué."

Sur l'alimentation ?

"Je mange quand même plus de fruits et légumes qu'avant. C'est plus sain. En plus, on sait d'où proviennent les aliments, c'est encore mieux."

Tes camarades, ils jugent ta démarche comment ?

"On n'en parle pas. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans leur famille, mais je ne pense pas qu'ils soient sensibilisés comme nous, à ce point-là."

Du coup, tu n'as pas l'impression de faire des efforts seule, pour rien ?

"Non. Plus de gens feront d'efforts, plus ce sera répandu. Ça deviendra des habitudes normales, donc je n'ai pas l'impression de faire ça pour rien."