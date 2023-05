Reportage (5/6). Transition écologique à Montivilliers : les bons gestes du tri

La Ville de Montivilliers a mis en place depuis décembre 2022 le programme Défi Toit. Vingt-cinq familles tentent de modifier leurs habitudes, sur six mois, pour intégrer la sobriété écologique dans leur quotidien, sans contrainte.

Nous suivons l'une de ces familles, Cindy Lefrançois, Ludovic Quemener et leurs quatre enfants. Mercredi 19 avril, ils ont visité Sein'Estuaire, le centre de tri et de conditionnement de déchets ménagers. Ce dernier est géré par Véolia. Tous les jours, ce sont 130 à 150 tonnes de déchets qui y sont triées, venant de toute la métropole du Havre ou encore de l'agglomération de Fécamp.

"Je suis choquée par la quantité de déchets qui arrive ici, constate Cindy. On se dit que ce n'est que la partie poubelle jaune. C'est juste impressionnant. C'est inintéressant de voir comment c'est trié et transformé, mais on se dit aussi qu'on devrait plutôt diminuer nos déchets plutôt que d'avoir à les trier."

Cette visite a été pédagogique pour les enfants. Céleste, 15 ans, a retenu une chose : "On faisait déjà attention, mais là on se rend compte qu'on a fait des erreurs, comme par exemple l'opercule du pot de compote." Même constat pour Gaheris, 12 ans : "J'essaie de faire le plus attention possible, mais moi non plus je ne savais pas qu'il ne fallait pas mettre l'opercule des yaourts dans le bac jaune."

Le taux d'erreur de tri est assez important : 33 %. Les agents retrouvent régulièrement des seringues, des emballages non vidés voire même des animaux morts. Une situation qui ne démoralise pas pour autant Ludovic. "Chaque geste est important. Forcément, quand on voit l'énergie qu'on déploie pour essayer de limiter certains comportements et que derrière, c'est masqué par des abus et des mauvais gestes, ça peut décourager. Mais chacun a sa petite pierre à apporter à l'édifice. Le défi est avant tout personnel."