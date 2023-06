Festival Beauregard. Le Super Atelier habille les 1 200 bénévoles

Du mercredi 5 au dimanche 9 juillet, 150 000 festivaliers tomberont nez à nez avec des petits bonhommes bleus. Il ne s'agit pas des Schtroumpfs mais bien des bénévoles du festival Beauregard d'Hérouville-Saint-Clair.

Tous porteront un t-shirt bleu, fabriqué par le Super Atelier, qui s'occupe notamment de la logistique et du service après-vente d'Avnier, la marque co-créée par Orelsan. En coulisses, dans leur hangar de Bretteville-sur-Odon, les équipes sont à pied d'œuvre depuis un mois et demi pour produire les 5 000 pièces nécessaires pour habiller les 1 200 bénévoles, les équipes au catering et l'éco-team du festival, ceux qui traquent les déchets des festivaliers. Cette production s'ajoute à leur quotidien. "Cela nécessite d'embaucher des extras et de mettre en place des plans de travail supplémentaires au sein de l'atelier", précise Aubert Leroy, co-gérants de l'entreprise.

Au dos, la programmation de l'édition 2023 de Beauregard, qui se tiendra du mercredi 5 au dimanche 9 juillet.

L'atelier s'occupe aussi des pièces du merchandising, qui seront vendues sur site aux festivaliers. Avec une surprise cette année : un stand "où chacun pourra personnaliser un vêtement de seconde main". Le t-shirt spécial Beauregard sera vendu 15 €, le pull 30 €.