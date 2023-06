Musique. Le concert d'Orelsan diffusé dans plus de 400 salles de cinéma

Il ne manque jamais d'idées pour faire parler de lui et rester présent dans l'actualité. Orelsan, fort du succès de son dernier album, diffusera son concert de La Défense Arena à Paris dans plus de 400 cinémas en France, en Suisse et au Luxembourg. Le Caennais vient de faire cette annonce sur son compte Instagram ce mardi 20 juin.

Pour ceux qui ont raté le Civilisation Tour, ou ceux qui veulent revivre l'expérience une nouvelle fois, il faut d'ores et déjà réserver sa place pour le 28 septembre. En effet, il s'agira d'une séance unique à 20 heures. À Caen, le Pathé des Rives de l'Orne et l'UGC de Mondeville participent, tout comme le Normandie de Cabourg ou bien le cinéma Morny-Club à Deauville, pour rester dans le Calvados.

Orelsan et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour. Le rappeur a connu un franc succès avec Comment c'est loin, avant de plus récemment jouer Titanix dans le dernier Astérix. Il est aussi évidemment la tête d'affiche de Montre jamais ça à personne, la série-documentaire filmée par son frère.