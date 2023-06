Rouen. Cinq idées pour célébrer la fête de la musique

L'Armada à peine terminée, les rues de Rouen seront de nouveau agitées par l'émulation de la fête de la musique. Partout dans la ville, des concerts de tous genres musicaux, de la chorale à la musique électronique en passant par le reggae : tout le monde y trouvera son compte. Pour le côté pratique, le réseau Actuce est renforcé et les métros passeront jusqu'à 1 h 30 du matin.

Voici quelques idées d'animations pour l'édition 2023 de la fête de la musique à Rouen :

Participer à un karaoké géant

Après la chenille géante de l'Armada, pour prolonger les performances collectives, un karaoké de rue est organisé à partir de 17 heures rue des Bons-Enfants. Petit bonus annoncé par les organisateurs : "Le déguisement est fortement autorisé."

Festoyer au bord de l'eau

Sur la promenade de l'île Lacroix, le rendez-vous est donné au pied du pont Corneille dès 17 h pour l'Habemus, une soirée gratuite placée sous le signe de la musique électronique.

Se lancer lors d'un open mic

Pour celles et ceux qui chantent devant leur miroir et se sentent prêts à braver les foules, la boutique All Urban organise un open mic de 18 h à 20 h. Il faut s'inscrire au préalable à l'adresse mail suivante : groveloveevent.reservation@gmail.com

Une initiation à la danse hip-hop et au graff est aussi prévue entre 14 h et 18 h, et, dans la soirée, un DJ set est prévu de 20 h à 23 h.

Célébrer le rock à Barentin

Les amateurs de rock qui souhaiteront s'écarter du tumulte de Rouen seront ravis d'apprendre que la Ville de Barentin organise sa première fête de la musique autour du rock. Deux groupes vont se succéder devant l'hôtel de ville à partir de 19 h 30 : Asphalte et Living West. Rendez-vous place de la Libération, où des stands de restauration seront aussi installés dès 19 heures.

Allier musique et histoire

Une scène ouverte sera installée de 18 heures à 21 heures à l'Historial Jeanne d'Arc, où six groupes amateurs se produiront. L'occasion parfaite de découvrir de nouveaux talents tout en profitant d'un lieu chargé d'histoire.