Armada de Rouen. Le record du monde de la plus grande chenille battu par les Normands

Les Normands l'ont fait ! Ils ont battu le record de la plus grande chenille du monde. Lors de l'Armada de Rouen, une immense chenille humaine s'est formée vers 18 heures lundi 12 juin, sur l'esplanade Saint-Gervais de Rouen, lieu où se déroulent les concerts de la Région. L'événement était même inscrit dans la programmation officielle de l'Armada de Rouen. Et à cette occasion, des huissiers de justice ont été appelés pour comptabiliser les participants.

Les Normands battent les Bretons

Cette chenille géante a été créée dans l'objectif de battre l'ancien record, qui avait réuni 1 338 personnes le 5 juin 2022 dans le cadre du festival Art Rock à Saint-Brieuc, en Bretagne. C'est donc un défi 100 % relevé puisque 3 940 personnes ont participé à cette chenille géante.

Des participants déguisés

Et pour faire écho à cette ambiance bon enfant où familles et amis se sont retrouvés, certains étaient même déguisés. Pour l'occasion, Patrick Chanfray, qui fait partie la Chenille School Academy à Paris, une association qui a pour but de relancer la chenille en France, s'est vêtu d'un legging à motif coloré. "C'est plus qu'un déguisement, c'est la tenue officielle de la Chenille School Academy." Selon lui, "il faut être bien dans ses chaussettes, ce sont les bases pour tenir son voisin ou sa voisine". "Moi, je transpire beaucoup des genoux, alors j'ai mis un short très court et un bandeau", ajoute son ami Romain Chevalier qui, lui, a préféré opter pour la tenue de jogger. D'autres participants étaient aussi déguisés en mariée, Tigrou, licorne ou encore en Luigi.