Rouen. Les concerts gratuit de l'Armada débutent ce soir !

C'est parti pour les concerts gratuits de la Région pour l'Armada de Rouen. Rendez-vous est donné dès le vendredi 9 juin pour la première soirée, sur la presqu'île Saint-Gervais. Ils sont entièrement gratuits.

Les festivités débuteront avec Annabella Hawk (soul/électro de Caen), à 18 h 30, suivie de Che Sudaka (Rock de Barcelone) à 20 h 05 et du groupe Deluxe (électro-pop d'Aix-en-Provence) à 21 h 55, la tête d'affiche de la soirée.

Le reste du programme

Le samedi 10 juin, retrouvez Adelys (électro-pop d'Évreux) à 17 h 30 puis Captain Sparks et Royal Company (chanson française/hip-hop de Rouen) à 18 h 45, avant Jenifer à 20 h 15 et Petit Biscuit (DJ de Rouen) à 22 h 10.

Le dimanche 11 juin, venez voir Just Alone (folk/rock de Rouen) à 17 h 30, puis Couleur Terre (électro tropical/folk, du Bénin) à 18 h 45, La Rue Ketanou (chanson française et musique de rue, de Savigny-sur-Orge) à 20 h 15 et Tryo (chanson française/reggae) à 21 h 55. Pas de concert le lundi 12 juin.

"Du repos", ont annoncé les organisateurs. Le mardi 13 juin, commencez avec Meg (jazz/pop, de Bayeux) à 19 h 15, puis Hot Rod 56 (rock de Granville) à 20 h 15 et D-Day Ladies (jazz, de Saint-Lô) à 22 heures.

Le mercredi 14 juin, Oceng Oryema (pop-funk, de Lillebonne) ouvre la soirée à 18 h 45, suivi de Issara (soul, de Coutances) à 20 h 15 et de Earth Wind & Fire (jazz/funk de l'Illinois, États-Unis) à 22 heures.

Le jeudi 15 juin, débutez avec Bad Bad Bird (rock/punk de Rouen) à 18 h 45 avant We Hate You Please Die (rock/punk de Rouen) à 20 h 20 et Trust à 22 heures.

Le vendredi 16 juin : The Songwriters (pop de Ferrières-la-Verrerie) à 18 h 15. Amir (pop, de Paris) à 19 h 15. Lotti (rap/hip-hop du Havre) à 21 heures. Black M (rap, de Paris) à 22 h 10.

Et samedi 17 juin, pour la soirée de clôture avec Five (rap/slam, de l'Orne) à 17 h 30. Médine (rap, du Havre) à 18 h 50. Amel Bent à 20 h 10 et The Avener (DJ électro, de Nice) à 22 h 10.