Hérouville-Saint-Clair. Beauregard : quatre clés pour réussir son festival

La quinzième édition du festival Beauregard, qui aura lieu du mercredi 5 au dimanche 9 juillet s'annonce inoubliable. Jean-Pierre Heissat, responsable des bénévoles a livré quelques conseils à Tendance Ouest à destination des festivaliers.

Prévoir le bon équipement

"Le mieux, c'est de prévoir un sac à dos pas trop chargé, le plus léger possible, ou une banane, plus confortable à mettre devant soi", conseille Jean-Pierre Heissat, en plus d'un équipement adapté à la météo. Un chapeau et de la crème solaire, bien sûr, mais aussi un imperméable pour parer à une averse surprise. Dernier objet à ne pas oublier : la gourde d'eau, pour rester hydraté toute la journée.

Venir avec sa bonne humeur

Être prêt à profiter des concerts, dans un esprit bienveillant à tête reposée est un indispensable. Pour les plus organisés, avoir déjà repéré les horaires des concerts pour être sûr de ne rien manquer est aussi un vrai plus.

Charger son compte cashless en amont

"Si j'étais festivalier, je me créerais un compte sur le site du festival et je chargerais en amont ma carte cashless pour éviter les files d'attente aux espaces banques", nous confie Jean-Pierre Heissat. Le cashless, c'est un système de paiement dématérialisé couramment utilisé dans les festivals. À Beauregard, il se présente sous forme de carte ou de puce sur un bracelet.

Bien faire attention à ses affaires

"Perdre son téléphone, ses clés de voiture ou son portefeuille, c'est toujours source de stress ! Donc veiller à bien les ranger dans sa banane ou son sac à dos, ça me paraît aussi important", rappelle le responsable. En cas de perte d'un objet, passez au stand Madame Irma, qui est aussi celui des objets trouvés.