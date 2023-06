[Photos] Cherbourg. Des pneus, des échelles et des bicyclettes remontés de la rade

Durant deux jours, mercredi 7 et jeudi 8 juin, différents acteurs sont intervenus dans la rade de Cherbourg ainsi qu'au port de plaisance Chantereyne. Plusieurs objectifs étaient poursuivis : le retrait des macrodéchets accumulés au fond de l'eau et le contrôle des mouillages de casiers de pêche en infraction et présentant un risque pour la navigation.

Au moins 85 macrodéchets retirés

L'opération "Rade propre" n'a cessé de prendre de l'ampleur avec de nouveaux axes développés en 2023 : les nettoyages aux abords de la ferme aquacole de la société Saumon de France, ainsi qu'en petite rade et dans des secteurs proches des quais du port civil, et dans le port Chantereyne... Au total, 85 gros déchets ont été récupérés par des plongeurs et montés à bord du chaland L'Araignée de la Marine nationale. L'an dernier, 40 objets avaient été remontés. Parmi les déchets, des pneus, de la ferraille, des casiers, des échelles...

Une météo défavorable

Les conditions météorologiques défavorables n'ont pas permis de maintenir un chantier de cartographie et de nettoyage de l'herbier de zostère de la rade de Cherbourg. Il sera reprogrammé durant l'été afin de compléter les données disponibles sur cet habitat sensible de haute importance écologique.

Quai de France, des élèves de l'école des Mousses de la Marine nationale ont récupéré les macrodéchets de l'Araignée pour les mettre dans des bennes en vue d'être recyclés.