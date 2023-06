Cherbourg. De nombreux acteurs mobilisés pour une opération "Rade propre"

La troisième édition de "Rade propre" sera organisée mercredi 7 et jeudi 8 juin, dans la rade de Cherbourg. Cette opération qui consiste à protéger l'environnement est réalisée à l'initiative de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Différents acteurs mobilisés

Afin de procéder au retrait des macrodéchets au fond de la rade, aux abords de la ferme aquacole et dans le secteur du port civil, de nombreux acteurs sont mobilisés comme la Marine nationale, avec notamment la participation du Groupe des plongeurs démineurs (GPD) de la Manche et du service des moyens portuaires de la base navale de Cherbourg. Il y aura aussi des agents de l'Agglomération du Cotentin, des Ports de Normandie, de la capitainerie de Cherbourg, de la douane française et ses plongeurs, et de la société Saumons de France, ainsi que des élèves de l'Ecole des mousses de la Marine nationale et de l'Institut national des sciences et techniques de la mer (Intechmer).

Un événement public à la Cité de la mer

Nouveauté pour l'édition 2023, un village de kiosques animés par différents acteurs et experts de la protection et la surveillance de l'univers marin sera exceptionnellement organisé à la Cité de la mer jeudi 8 juin. Le rendez-vous est donné sur la mezzanine nord, dans la nef d'accueil. L'accès est libre et gratuit.