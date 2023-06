Armada 2023. Ces Rouennais voulaient voir le premier bateau arriver : "Ça permet d'éviter la foule"

C'est le premier bateau à être arrivé pour l'Armada de Rouen 2023. Il s'agit du Canopée, un cargo de 121 mètres de long propulsé par quatre ailes de 363 m2 gréées sur des mâts de 36 mètres de hauteur.

Les Rouennais aux premières loges

Vers 17 h 30 mercredi 6 juin, le Canopée a attiré de nombreux curieux sur les quais de Rouen, dont plusieurs habitants de la métropole. "J'aime bien voir les bateaux arriver parce qu'une fois qu'ils sont statiques dans le port, ça m'intéresse moins, et ça permet aussi d'éviter la foule", assure Françoise Busson, Rouennaise, venue avec son appareil photo. Ce qui lui plaît le plus, "c'est le plaisir de le voir avant que les quais ne soient noirs de monde". Un peu plus près du bateau, Bertille Langlois, Rouennaise : "Quand j'ai appris que le premier bateau allait arriver mardi 6 juin, je ne pouvais pas le rater. C'était obligatoire pour moi, là mon père est venu, mais je comptais y aller avec des amis ou même seule."

D'autres habitants de l'agglomération sont aussi venus voir ce premier grand bateau arriver. "Je l'ai même suivi sur le site Marine Traffic, qui permet de voir en direct où sont les bateaux. C'était un peu obligé de venir voir ce beau bébé. Un bateau qui transporte des morceaux de fusée, c'est fou ! Et c'est le seul de ce type qu'on va voir", confie Teddy Bellebouche, Rouennais. "C'est un bateau impressionnant, on l'a vu sur l'application de l'Armada et on voulait absolument voir son arrivée parce qu'après, il va y avoir trop de monde. On l'a même vu s'amarrer, c'était cool", ajoute Floriane Hardy, habitante de l'agglomération rouennaise.

• Lire aussi. Armada 2023. Comment suivre en direct l'arrivée des bateaux à Rouen ?