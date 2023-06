Musique. Laurent Voulzy en concert à Lessay : une troisième date annoncée

D'abord annoncé pour une date, puis pour une deuxième du fait de son succès, Laurent Voulzy se produira finalement à trois reprises à l'abbatiale de Lessay, les lundi 10, mardi 11 et donc mercredi 12 juillet prochains. Il sera accompagné par deux musiciens, Suzane Grimm au chant, à la harpe et à la guitare, et Michel Amselem, aux claviers et aux chœurs.

Le chanteur français de 74 ans continue donc de séduire les foules et enchaînera trois soirées consécutives. Il réalise actuellement une tournée des églises et cathédrales en France, Belgique et Suisse. Cette tournée devrait s'achever fin 2023.

Pratique. Billetterie sur chapellestlouiscarteret.wordpress.com, Ticketmaster, Fnac, points de vente habituels. Tarifs à partir de 45 €.