Lessay. Le chanteur Laurent Voulzy en concert à l'abbaye

À 74 ans, Laurent Voulzy est toujours aussi actif et continue sa tournée. Après des dates à Albi, Dax ou encore à Strasbourg, le chanteur s'arrêtera à l'abbaye de Lessay le mardi 11 juillet prochain, de 20 h 30 à 22 h 30, à l'invitation des Amis de la Chapelle Saint-Louis à Carteret. Celui qui décrit l'église comme un "vaisseau spatial" et s'y sent "hors du temps" pourra découvrir le cadre unique de la Sainte-Trinité de Lessay.

Laurent Voulzy sera pour l'occasion accompagné de deux musiciens, Suzane Grimm au chant, à la harpe et à la guitare, et Michel Amselem, aux claviers et aux chœurs. Les billets sont en vente à partir de 45 €. Toutes les informations sont sur le site des Amis de la Chapelle.