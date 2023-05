Lessay. Le concert de Laurent Voulzy affiche complet, une deuxième date prévue

Le concert de Laurent Voulzy, prévu mardi 11 juillet, à 20 h 30, à l'abbatiale de Lessay, affiche complet. Les places ont été prises d'assaut en 48 heures, précise l'association Les Amis de la Chapelle Saint-Louis à Carteret. Une nouvelle date a donc été proposée : il s'agit du lundi 10 juillet, à la même heure.

Pour rappel, les concerts ne peuvent pas être organisés à la chapelle Saint-Louis à Carteret en raison d'un manque de places.

Laurent Voulzy sera accompagné de deux musiciens, Suzane Grimm au chant, à la harpe et à la guitare, et Michel Amselem, aux claviers et aux chœurs. Les billets sont en vente à partir de 45 €.

Billetterie sur chapellestlouiscarteret.wordpress.com, TicketMaster, Fnac, points de vente habituels.