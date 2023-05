[Emploi] Normandie. Tendance Ouest recrute un chargé de promotion-événementiel (H-F)

Tendance Ouest recrute un chargé de promotion-événementiel (H-F). Le candidat doit être polyvalent, rigoureux, mobile, créatif et force de proposition.

Sous l'autorité de la direction, il élabore et met en place la stratégie de communication et l'activité événementielle de la marque Tendance Ouest.

Missions principales :

Élaboration et mise en place de la communication de la marque TO (radio/presse/web)

• Organisation d'événements récurrents street marketing, opérations spéciales,

• Élaboration plan de communication annuel (affichages, digital…),

Organisation générale des événements (Tendance Live, Tendance Sessions, etc.)

• Sélection des sites / Négociations / Recherche des partenaires,

• Organisation logistique et coordination,

• Stratégie et coordination de la communication (RS/antenne/web/presse),

Élaboration et mise en place de la stratégie de partenariat de la marque TO

• Sélection d'événements à fortes retombées, négociation, mise en place,

• Analyse des demandes de partenariat,

Gestion des partenariats en lien avec le service commercial

• Étude des demandes formulée par les équipes commerciales,

• Suivi de la bonne exécution,

Réalisation d'interviews et d'articles

• Mise en valeur des partenariats et de l'événementiel par la réalisation d'interviews et d'articles (vidéo, audio, web, print).

Profil :

- Bac +3/+5 communication

- Expérience 3 ans (communication et événementiel)

- Notions de PAO (suite Adobe)

- maîtrise montage audio et vidéo

- Rigueur, investissement, autonomie, initiative, réactivité

Infos :

- CDI de 35h / hebdomadaire

- Basé à Saint-Lô (Manche) ou Rouen (Seine-Maritime)

- Salaire : selon profil

- Voiture de service

Envoyer CV + Lettre de motivation à Jean-Baptiste BANCAUD, directeur délégué, recrutement@tendanceouest.com

Tendance Ouest est une radio régionale créée en 1982. Forte de ses 31 fréquences FM et DAB+ réparties sur les cinq départements normands, elle est la première radio indépendante de Normandie (205 500 auditeurs / jour*). Elle dispose de studios à Saint-Lô, Cherbourg, Alençon, Caen, Rouen et Le Havre. Tendance Ouest réalise 2 journaux hebdomadaires (Caen et Rouen) et 3 journaux mensuels (Le Havre, Orne, Cotentin). Tendance Ouest se déploie également sur le digital (site, application, réseaux sociaux, podcasts…).