[Photos] Bien d'exception. Un manoir gigantesque avec parc et vue sur mer à vendre près de Trouville

Vingt pièces dont quinze chambres, 1 400 mètres carrés, un bâtiment de ferme et un atelier : c'est un bien qui permettrait à bien des rêveurs de se projeter dans cette immense bâtisse située proche de Trouville, "dominant l'estuaire de la Seine".

Mise en ligne sur le site Belles demeures, l'annonce propose ce manoir du XXe siècle à la vente, ainsi que son parc "de plus de 7 hectares". Deux allées permettent d'accéder à la gigantesque demeure, que viennent compléter une maison de gardien, une dépendance à usage de garage et d'atelier et un jardin entre deux allées de hêtres qui "descend doucement vers la mer".

Pour faire de ce rêve une réalité, il faudra s'acquitter de la modique somme de 9 475 000 euros, mais heureusement, jeter un coup d'œil ne coûte rien :

La vue d'ensemble de ce manoir et d'une partie du parc attenant, près de Trouville. - Belles demeures

La vue depuis l'une des (nombreuses) pièces du manoir. - Belles demeures

L'une des pièces à vivre du manoir de 1 400 mètres carrés. - Belles demeures

L'une des terrasses avec vue mer qui bordent le manoir. - Belles demeures

L'un des espaces de vie du manoir. - Belles demeures

Une pièce aux allures gothiques. - Belles demeures