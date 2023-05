[Interview] Tennis. La Normande Alice Robbe qualifiée pour Roland-Garros : "Je joue mon meilleur tennis"

Classée 13e joueuse française, Alice Robbe disputera les qualifications de Roland-Garros à partir du lundi 22 mai. La Normande se livre dans une interview.

Alice Robbe, vous rentrez d'Afrique. Pourquoi avez-vous opté pour ces tournois au Burundi ?

"Les choix de tournoi sont difficiles. Le Burundi était une bonne opportunité pour commencer à jouer sur terre battue. Ça nécessite de faire des sacrifices financiers. J'ai gagné les deux tournois, c'était un pari gagnant."

Vous êtes qualifiée pour Roland-Garros, comment avez-vous réagi ?

"C'est ma progression dans le classement qui m'a permis d'accéder aux qualifications. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup, je l'ai appris pendant mon tournoi, donc on n'a pas fêté ça de suite. C'est une récompense du travail effectué."

C'est comme un rêve d'enfant qui se réalise ?

"Oui. Pour l'instant, je n'y suis pas, je suis concentrée sur autre chose. Ça ne change rien à ma programmation et à mon quotidien. Je m'en rendrai compte une fois sur place."

Passer du top 300 mondial en septembre à la 204e place en mai, ça vous inspire quoi ?

"J'ai pris confiance dans mon jeu. Ma progression est régulière depuis deux ans et demi. Je pense que je joue mon meilleur tennis en ce moment. Des tournois ont tourné en ma faveur mais le classement est remis en question toutes les semaines."

À Roland-Garros, comment intégrer le circuit final ?

"On est 128 au départ. Il y a trois matchs à gagner. J'ai envie de passer le plus de tours possible. C'est mon premier Roland-Garros, je vais essayer de faire de mon mieux, comme pour chaque compétition."

Quels souvenirs avez-vous de ce tournoi ?

"J'y suis déjà allée pour les championnats de France U12 et U14. J'avais perdu deux fois en finale, ce sont de bons souvenirs. J'y allais aussi beaucoup en tant que spectatrice quand j'étais enfant, avec ma famille. Je passais toujours de bons moments."