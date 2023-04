[Emploi] Normandie. Tendance Ouest recrute des animateurs (trices)

Tendance Ouest, première radio indépendante de Normandie avec 560 400 auditeurs chaque semaine (Médiamétrie, EAR Local, Normandie, habitude d'écoute, sept 2020-juin 2022, 13 ans et +), recrute en CDI à temps complet, des animateurs-technico-réalisateurs (H ou F).

Une très bonne culture générale, le goût du travail bien fait, la loyauté, la rigueur, l'audace, la personnalité et la créativité sont des qualités indispensables.

• Expérience en radio régionale.

• Connaissance des logiciels GSelector et Zetta.

• Maîtrise des techniques d'interview et connaissances en logiciel de montage.

• Contrat en CDI à temps plein.

• Poste basé en Normandie (Saint-Lô – 50).

• Salaire : en fonction du profil.

Envoyez votre lettre de motivation, CV et maquette (flux et contenu) à :

Jean-Baptiste BANCAUD – recrutement@tendanceouest.com

Tendance Ouest est une radio régionale créée en 1982. Forte de ses 31 fréquences FM et DAB+ réparties sur les cinq départements normands, elle est la 1ère radio indépendante de Normandie. Elle dispose de studios à Saint-Lô, Cherbourg, Alençon, Caen, Rouen et Le Havre. Tendance Ouest réalise 2 journaux hebdomadaires (Caen et Rouen) et 3 journaux mensuels (Le Havre, Orne, Cotentin). Tendance Ouest se déploie également sur le digital (site, application, réseaux sociaux, podcasts…).