Ifs. Basket : Plouhinec et Bundgaard, main dans la main pour une finale à Bercy

"Une explosion de joie nous a envahis à la fin du match. Nous avons vu que nos efforts de l'année ont payé", se remémore Axelle Bundgaard à la suite de la victoire en demi-finale contre Saint-Paul Rezé.

Une finale synonyme de résilience

En championnat, le CB Ifs a vu ses rêves d'accession en Ligue 2 se briser très vite. C'est en Coupe de France qu'il performe, si bien qu'il s'est qualifié pour la finale à Bercy, le vendredi 21 avril prochain. Cette qualification a une saveur particulière pour Julie Plouhinec et Axelle Bundgaard, coéquipières et amies. "Cette qualification résonne comme une résilience. Nous ne baissons jamais les bras et n'écoutons pas tout ce qui peut se dire. Nous possédons une véritable force de caractère, un cœur et une âme qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui", explique Julie Plouhinec, meneuse du CB Ifs. Jouer dans la mythique salle de Bercy emmène les joueuses dans une autre dimension. "Nous ressentons beaucoup d'excitation à propos de cet événement, c'est un moment à part entière. Nous avons l'impression d'être dans la cour des grands, logés par la Fédération avec les frais de déplacement pris en charge. Nous voulons transformer cette excitation en une énergie positive, il faudra prendre l'énergie de Bercy", dit Axelle, déjà excitée par l'événement.

"Nous voulons entrer

dans l'histoire du CB Ifs"

Pouvoir jouer un match dans la plus grande salle de basket de France est un moment qui marque à jamais une joueuse. Julie Plouhinec faisait déjà partie du collectif lors de la dernière finale du CB Ifs, en 2017. Finale qu'elles avaient perdue. Elle se souvient de ses premiers moments dans cette salle, surtout dans les vestiaires. "Je me suis dit que c'était incroyable d'avoir une place pour chaque joueuse dans les vestiaires, raconte-t-elle avec des étoiles encore dans les yeux. La taille de la salle est impressionnante, avec le terrain illuminé au centre et tout le reste plongé dans le noir." Il y a sept ans, Axelle, elle, était dans les tribunes. "L'histoire est drôle, j'allais soutenir Julie qui jouait à Ifs. Cette fois-ci, je serai sur le terrain avec elle. J'ai adoré être spectatrice et je suis excitée pour mes amis qui seront à la place où j'étais", explique-t-elle. Déterminées, les joueuses comptent bien faire rentrer ce match dans l'histoire du CB Ifs en décrochant la Coupe aux dépens de Nice. Rendez-vous à Bercy.