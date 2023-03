Musique. Le clip de L'Emprise, BO du film "Donjons et Dragons" signée Mylène Farmer, est sorti

Le clip était attendu et il est enfin sorti ! Mylène Farmer interprète "L'Emprise", la bande originale du film "Donjons et Dragons". Elle a elle-même écrit la chanson. Aux États-Unis, c'est la chanson de Tame Impala "Wings of Time" qui vient conclure le film d'aventure de John Francis Daley et Jonathan Goldstein.

Le film est attendu dans les salles obscures le mercredi 12 avril. Au casting : Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé Jean-Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head et Hugh Grant.

Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs transpose sur grand écran l'univers riche et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à travers une aventure hilarante et pleine d'action. L'histoire d'un voleur beau gosse et d'une bande d'aventuriers improbables qui entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes.