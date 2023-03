Musique. Un documentaire sur Ed Sheeran bientôt sur Disney+

Juste avant la sortie de son nouvel album Subtract le 5 mai prochain, Ed Sheeran fera l'objet d'un documentaire sur Disney+, diffusé à partir du 3 mai, qui nous plongera dans l'intimité du chanteur britannique, ce que ce dernier n'avait jamais fait jusqu'alors.

Ce documentaire mettra l'accent sur les coulisses de ses hits, des archives personnelles d'Ed Sheeran avec ses amis et sa famille, mais aussi des images du chanteur en concert dans les plus grands stades du monde entier et, surtout, ses confessions autour des épreuves personnelles et difficiles qu'il a rencontrées ces dernières années.

La première bande-annonce dévoilée par Disney+ montre un Ed Sheeran très sensible, on le voit notamment fondre en larmes à plusieurs reprises, souvent sous le coup de l'émotion.

Rendez-vous le 3 mai pour le découvrir dans son intégralité, en attendant, découvrez la bande-annonce ci-dessous :

The sum of his success is only a fraction of his history.



