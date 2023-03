Basket. Sylvain Delorme, coach du Rouen MB : "Le principal adversaire, c'est nous"

Ce samedi 18 mars, le Rouen Métropole Basket (RMB) se rendait à Rennes pour le compte de la troisième journée de la seconde phase du championnat de Nationale 1. Les joueurs se sont imposés 87 à 68. "C'est un adversaire qui a survolé la première phase pendant les trois quarts du temps, qui a été remanié, mais ils ont gardé leur rythme de jeu assez élevé, une défense très haute et très agressive", confie le coach de l'équipe Sylvain Delorme.

Avant cette rencontre, les joueurs du RMB avaient terminé la première phase avec un bilan plutôt positif de vingt victoires pour six défaites, dont quatre en décembre, et une première place dans sa poule. "Si on a de bons résultats, tant mieux. On prend les actions après les actions, les matchs après les matchs, sans s'occuper de ce que peuvent faire les autres. En décembre, on a eu des blessures, des malades, et on a joué avec un seul étranger, ce qui peut expliquer nos défaites. Et on a joué Orchies, Caen et Le Havre, trois équipes du Top 5."

L'objectif, la remontée immédiate

Les Rouennais sont donc en bonne posture pour tenter de faire l'ascenseur après une descente en Nationale Masculine 1 l'année dernière. "La raison pour laquelle le président m'a engagé, c'était pour remonter le plus rapidement en Pro B après la descente. Ce n'est pas quelque chose de facile mais, quand on commence une saison, c'est pour gagner tous les matchs, poursuit-il. On fait partie des équipes attendues par rapport au budget et à l'effectif." Occupant toujours la première place de la seconde phase, il reste huit matchs aux Normands pour tenter de garder cette position directement qualificative pour la montée avant de disputer les playoffs. "J'espérais être le mieux classé possible au moment d'aborder la seconde phase pour pouvoir prendre le premier ticket qui mène à la Pro B, mais ça ne sera pas évident, ça reste du sport."

Une préparation adaptée

Pour tenir le rythme effréné de cette fin de saison, les joueurs de Sylvain Delorme devront avoir une préparation physique adaptée. "On a donné des vacances aux joueurs pendant les trois semaines d'interruption puis une préparation physique pour préparer le cardio et, dans un troisième temps, on a enchaîné sur un peu plus de basket, de technique et du jeu. On a décidé de ne pas faire de matchs amicaux", déclare le coach, préférant les matchs d'entraînement entre les joueurs du club.