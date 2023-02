Manche. Un homme de 28 ans se blesse après avoir percuté un arbre

Vers 20 h, ce lundi 27 février, un conducteur âgé de 28 ans a été blessé après une sortie de route avec sa voiture rue de l'hippodrome à Graignes-Mesnil-Angot. L'automobiliste, seul impliqué, a fini sa course contre un arbre. L'intervention a mobilisé au moins dix sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Carentan, Saint-Jean-de-Daye et Saint-Lô. Une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) a également été engagée. Blessée, la victime a dû être transportée à l'hôpital Mémorial à Saint-Lô.