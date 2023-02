Armada à Rouen. Les organisateurs lèvent le voile sur les animations de l'édition 2023

Outre la venue d'environ 45 grands navires sur les quais de Rouen du jeudi 8 au dimanche 18 juin, l'Armada 2023 sera l'occasion de profiter de nombreuses animations. Les festivités vont même commencer la veille du lancement de l'Armada, avec la "Grande Pagaille", en même temps que l'arrivée des premiers voiliers. À cette occasion, 30 embarcations, ou "Objets flottants non identifiés", se lanceront de la rive gauche de la Seine à Rouen pour traverser le fleuve. L'édition 2023 étant tournée sur la protection des océans, les embarcations, sans moteur thermique, devront être fabriquées uniquement à base de matériaux non polluants et recyclables.

D'ailleurs, toujours sur le thème de la journée mondiale des Océans le 8 juin, l'Armada proposera un grand colloque scientifique ouvert au public avec une dizaine de chercheurs de l'Institut de l'océan de l'Alliance Sorbonne Université pour parler des abysses océaniques, des mammifères marins et de l'histoire maritime de Rouen et de la Seine.

Le Foot et balles qui a lieu toute la durée de l'Armada a été conçu pour que les marins puissent pratiquer un sport à proximité de leur navire. Ainsi, des terrains en sable sont mis en place pour des sports de balles encadrés par des coachs sportifs. L'occasion pour les équipages et les collaborateurs d'entreprises, d'associations, de collectivités et d'acteurs du territoire de s'affronter lors de matchs amicaux sous l'égide de la Ligue de football.

Autre rendez-vous, les régates de l'Armada, du 9 au 13 juin, à travers lesquelles marins et personnels d'entreprise ou des collectivités territoriales s'affronteront. Elles précèdent l'inauguration officielle, samedi 10 juin à 11 heures, de l'Armada saison 2023 en présence des élus, des bénévoles, des associations et des partenaires qui défileront sur la rive gauche, du pont Guillaume Le Conquérant au Pont Flaubert, jusqu'au QG de l'Armada rive droite.

De nombreux défilés

Le même jour sera lancé le défilé des kayaks à 15 heures, soit près de 100 kayaks qui vont défiler aux couleurs de l'Armada et des différents clubs normands le long des grands voiliers et des navires militaires. Viendra ensuite la traditionnelle Messe des marins, dimanche 11 juin à 11 heures en présence de l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, depuis le grand voilier L'Atlantis.

Le programme sera complété également par le défilé des équipages, le mercredi 14 juin depuis le pont Flaubert. Ce dernier, lancé dès la première édition de l'Armada en 1989, va rassembler, devant plus de 100 000 spectateurs, marins civils et militaires aux sons de leurs fanfares. Suivra le défilé des jeunes à la barre, les Optimists soit huit jeunes âgés de 8 à 13 ans, membre des clubs de voile locaux de Bédane et d'Hénouville, qui défileront aux couleurs de l'Armada sur des voiliers.

Plusieurs animations clôtureront les derniers jours de l'Armada, avec notamment le footing des marins, samedi 17 juin, ouvert au public sur un parcours de 6 km au départ de la presqu'île Rollet avant La Grande Parade le lendemain, qui signera la fin de l'événement nautique. Tous les grands voiliers descendront la Seine au départ de Rouen pour rejoindre la pleine mer. Enfin, des concerts gratuits, dont le programme sera prochainement dévoilé, seront organisés tout au long de l'Armada par la Région Normandie.

