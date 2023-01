Armada. Les clubs élites de Rouen et son agglomération partenaires de l'événement

Les clubs sportifs de l'agglomération rouennaise seront aux couleurs de l'Armada. Ce partenariat sportif est une première depuis la création de l'événement, en 1989. Depuis les mois de novembre et décembre, plusieurs clubs réfléchissent à des actions qui allieront leur spécialité sportive et l'Armada. Parmi les clubs concernés, on retrouve le Rouen Métropole Basket, le Quevilly Rouen Métropole, le Rouen Hockey Elite, le Rouen Normandie Rugby et le Rouen Baseball 76. C'est à l'occasion de la présentation de ses vœux à la presse, ce mardi 10 janvier, que Jean-Paul Rivière, président de l'Armada Rouen 2023, a évoqué ce partenariat sportif.

Cinq clubs sportifs partenaires de l'Armada

Ce partenariat sportif vise à valoriser l'action du bénévolat dans les associations sportives ou événementielles et à renforcer le lien entre les Rouennais. Chez les Dragons, du Rouen Hockey Elite par exemple, ce partenariat se traduit par un match de gala auquel les bénévoles de l'Armada seront conviés. Côté basket, Julien Alonso, responsable commercial du Rouen Métropole Basket l'affirme, "nous allons parrainer le match du vendredi 13 janvier au Kindarena. On rencontrera l'équipe de LyonSo. Nous allons inviter le comité directeur et les bénévoles de l'Armada. C'est un partenariat sur toute la saison avec la visibilité du logo de l'Armada sur chacune des manches de nos maillots".

Et à la patinoire de l'île Lacroix à Rouen, "le 17 février, le match face aux Scorpions de Mulhouse sera dédié à l'Armada. On a décidé de créer un maillot qu'on revendra aux enchères pour l'association Fonds de dotation les Dragons. On aura aussi d'autres activités, on mettra la patinoire aux couleurs de l'Armada", annonce Marc-André Thinel, assistant manager du club.

Et pour le ballon rond, "on accompagne l'Armada. Nous allons aussi lancer des initiatives pour créer une dynamique et porter les couleurs de notre métropole en lien avec l'Armada", livre Michel Mallet, président du Quevilly Rouen Métropole. Du côté du Rouen Normandie Rugby, "nous allons aussi accueillir les bénévoles le 31 mars prochain et nos gradins seront même aux couleurs de l'Armada", déclare Eric Leroy, président du club.

Les joueurs du Rouen Baseball 76 eux aussi sont partenaires de l'Armada. Le 14 mai, face à La Rochelle, les bénévoles de l'Armada seront conviés. Le match sera aussi retransmis sur la chaîne YouTube du club en direct.

Deux places à gagner lors de la Grande Parade

Les cinq clubs élites de l'agglomération rouennaise ont également prévu un tirage au sort pendant leur match de gala, auquel les bénévoles de l'Armada sont conviés. Au total, deux places pour la descente de la Seine lors de la Grande Parade du 18 juin seront à gagner.