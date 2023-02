Orne. Excès de vitesse et stupéfiants sur les routes, plus de 40 conducteurs verbalisés

Vendredi 3 février, les gendarmes d'Argentan ont mené une opération de contrôles de la circulation sur la commune de Gouffern-en-Auge. En moins de trois heures, ils ont relevé pas moins de quarante-et-une infractions, dont vingt-trois excès de vitesse entre 20 et 30 km au-dessus de la vitesse autorisée, douze excès entre 30 et 40 km/h, et deux excès entre 40 et 50 km/h au-dessus de la vitesse réglementaire.

À Domfront, le pilote d'un cyclomoteur a refusé de s'arrêter à un contrôle. Le mineur au guidon était sous l'empire de stupéfiants. Son cyclomoteur a été placé en fourrière.