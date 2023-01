Condé-sur-Vire. Deux jeunes entrepreneurs conçoivent des lunettes originales made in Manche

Deux jeunes entrepreneurs viennent de lancer "La fabrique des lunetiers", un atelier boutique qui conçoit des montures de lunettes artisanales, originales made in Manche à Condé-Sur-Vire.

Geoffroy Martin, originaire de Lille et opticien dans une première vie, conçoit, sous sa marque "Halambik", des lunettes en bois, des produits uniques, originaux et sur-mesure.

De son côté, Mathieu Mauduit sous la marque "Gabar" conçoit des montures originales à base de coton et de résine naturelle.

Ces deux jeunes entrepreneurs, parient sur le made in France et le made in Manche. Leurs créations sont à découvrir dans leur atelier boutique qui vient d'ouvrir à Condé-Sur-Vire.