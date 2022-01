Catherine entretient les sépultures

“L’éloignement, le manque de temps, les problèmes de mobilité empêchent parfois la famille d’un défunt de s’occuper de sa tombe”, explique t-elle. “J’ai donc eu l’idée de proposer ce service”. De la prestation simple et unique à 70 € à l’entretien quatre saisons (quatre fois par ans) à 330 €, “Au doux repos” s’occupe de tout : nettoyage, désherbage, dépôt de fleurs ... Et le concept séduit : “Cela laisse tout simplement plus de temps pour le recueillement”.



