Normandie. Douze librairies participent à La nuit des livres Harry Potter

C'est un événement qui ravira les fans du célèbre sorcier. Pour célébrer les 25 ans de la publication en France du premier tome de la saga Harry Potter, La Nuit des livres Harry Potter se déroulera du jeudi 2 au dimanche 5 février dans plus de 350 librairies et points de vente partout en France, et la Normandie n'est pas en reste. Le thème de cette année a été choisi, ce sera Harry Potter à l'école des sorciers.

Le programme

Des animations, des lectures, des quiz, des concours et des divertissements attendent les amateurs de l'univers Harry Potter dans les librairies participantes. À la fin de ces nuits magiques, 25 équipes participantes seront sélectionnées pour participer à la grande finale du Tournoi des sorciers, qui se tiendra en juin 2023 à Paris. Pour le libraire et l'équipe gagnante, un voyage à Londres et des entrées pour visiter les studios Harry Potter sont à gagner.

Un coffret unique en vente

Côté parutions, en plus de Harry Potter et le Prince de sang-mêlé et du jeu de société et stratégie sur le Quidditch, Gallimard Jeunesse a publié, jeudi 19 janvier, un coffret anniversaire des sept tomes de la saga, avec les couvertures d'origine et une illustration inédite de Jean-Claude Götting.

Plusieurs librairies normandes partenaires de l'événement

Afin de découvrir les animations de La Nuit des livres Harry Potter, plusieurs librairies normandes participent à l'événement. Il est possible de se rendre à la Fnac de Caen, à la librairie L'oiseau lire Gibert Joseph d'Évreux, à l'Espace culturel Leclerc de Vernon, au Centre E.Leclerc de Normanville, à la librairie Gajah décoration de Granville, à La galerne du Havre, à la librairie universitaire Colbert à Mont-Saint-Aignan, à la librairie La Grande Ourse de Dieppe, à l'Espace culturel Leclerc d'Etalondes, au Cultura de Barentin, à l'Espace Culturel E.Leclerc Bapeaume-lès-Rouen à Canteleu ou encore à la librairie La Pléiade à Elbeuf.