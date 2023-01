Caen. Trois choses à savoir sur le Salon apprentissage, alternance et métiers

Le Salon apprentissage, alternance et métiers s'installe samedi 28 janvier au Centre des congrès de Caen. Cet événement permet entre autres d'en apprendre davantage sur les différentes filières et les contrats, de rencontrer des experts de l'alternance et d'obtenir des conseils des recruteurs.

L'alternance concerne tous les niveaux d'études

Du bac pro au diplôme d'ingénieur en passant par les BTS, BUT, Bachelor et masters et dans tous les secteurs d'activité, tous les niveaux sont concernés par l'alternance. Ainsi, que vous soyez en terminale ou en master, vous pouvez vous rendre au salon.

Le salon, ce n'est pas qu'une journée

Le salon est accessible en ligne, dix jours avant et jusqu'à cinq jours après la date de l'événement physique. Vous pourrez avoir un échange personnalisé avec les exposants du salon et télécharger leurs contenus exclusifs.

Des conférences sont proposées

À 11 heures par exemple, une conférence intitulée "Pourquoi choisir de se former en alternance ?" est proposée. À 14 heures, on avance dans sa recherche en en apprenant davantage sur la recherche d'entreprise. Enfin à 15 heures, des astuces seront données pour réussir son CV, ses lettres de motivation et entretiens.

Pratique. Salon apprentissage, alternance et métiers, Centre des congrès de Caen, samedi 28 janvier de 9 à 17 heures. Pour se rendre au salon, il faut une invitation : rendez-vous sur le site ici.