Météo. Gérard sera passé en coup de vent sur la Haute-Normandie

La dépression nommée "Gérard" s'évacue rapidement vers le nord du pays, en ce lundi matin. Très tôt, elle a touché durement les côtes du département de la Manche. Lundi 16 janvier vers 5 heures, 163 km/h ont notamment été relevés au Cap de Carteret.

Les deux départements de l'ex Haute-Normandie ont été moins touchés. Vers 10 heures, on a tout de même enregistré une rafale à 122 km/h à Fécamp. Le vent a soufflé jusqu'à 100 km/h sur la pointe du Havre et Fauville-en-Caux. Dans l'Eure, on a noté jusqu'à 96 km/h à Bernay.

Par précaution et en raison de l'alerte orange lancée par Météo France, la SNCF avait décidé d'interrompre par anticipation, lundi matin, le trafic des trains de voyageurs sur plusieurs lignes en Normandie, dont les lignes Le Havre-Rouen, Caen-Rouen et Rouen-Le Mans.

L'alerte orange pour vents violents était maintenue par Météo France jusqu'à midi, ce lundi.