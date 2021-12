Médiamétrie recrute à Petit-Quevilly

Les postes - à temps partiel - sont à pourvoir dans l’immédiat. Les profils recherchés, tous niveaux d’études confondus, se passionnent pour les médias audiovisuels et interactifs, font preuve de rigueur et de précision et ont le sens du contact et du relationnel. Ces enquêteurs réalisent les enquêtes nationales de mesure d’audience de référence de la télévision et de la radio.

Les candidatures peuvent être adressées à : recrutementrouen@mediametrie.fr ou à l’attention de Mathilde Cambier, Responsable Ressources Humaines, Médiamétrie MC2, 12 bis Boulevard d’Alsace Lorraine 80069 Amiens Cedex 9.