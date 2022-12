Cherbourg. Un nouveau lieu ouvert pour les associations : l'atelier Pervenches

Un nouveau pôle associatif culturel est né à Cherbourg avec vue sur mer, à la croisée des quartiers Amont-Quentin/Provinces, dans le bâtiment de l'ex-école maternelle Les Pervenches fermée depuis 2016.

La Ville avait décidé de transformer l'ancien établissement scolaire en lieu de vie dédié aux associations culturelles et à des animations ponctuelles que l'on appelle l'atelier Pervenches. Les travaux de couverture terminés, les locaux ont été inaugurés jeudi 15 décembre. Danse, théâtre et chant rythment désormais le quotidien de cet endroit. L'équipement comprend une grande salle de réunion, une salle de danse, une plus petite salle, des vestiaires, une kitchenette, des sanitaires, un local de stockage…

Le pôle pourra aussi être utilisé dans le cadre de projets en lien avec le quartier. Autre particularité, le jardin aménagé est désormais ouvert aux habitants. Près de 170 associations à vocation culturelle sont répertoriées à Cherbourg-en-Cotentin. Le montant global des travaux s'élève à 722 482 € hors taxe, dont 167 220 € d'aménagement extérieur.