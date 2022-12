Cherbourg-en-Cotentin. Chantier du Bus nouvelle génération : les travaux interrompus

Les différents chantiers pour le Bus nouvelle génération (NBG) à Cherbourg-en-Cotentin seront interrompus en raison des vacances de fêtes de fin d'année du jeudi 22 décembre au mardi 3 janvier 2023.

Durant cette période, il sera de nouveau possible de tourner vers l'avenue Delaville, à Cherbourg, en provenance du Quai Alexandre III pour accéder au parking Divette. Les travaux avaient débuté lundi 5 septembre au niveau de la gare. La fin du chantier dans ce secteur est finalement programmée pour l'automne 2023 et non plus pour 2024.

La réalisation du BNG dans la commune nouvelle prévoit aussi et entre autres une rénovation de trottoirs, une chaussée adaptée aux personnes à mobilité réduite et de nouvelles pistes cyclables. À la gare, un espace multimodal sera créé avec de nouvelles places de parking.