Seine-Maritime. Verglas : de nombreux accidents sur la pointe de Caux

Les conditions de circulation sont très difficiles en ce vendredi 16 décembre, sur la Pointe de Caux. Le verglas a provoqué de très nombreux accidents sur les secteurs du Havre, Goderville, Fécamp ou encore Saint-Romain-de-Colbosc. Des accidents en chaîne se sont produits, notamment, sur la 2x2 voies entre Montivilliers et Épouville, sur la rocade de Goderville ou encore entre Goderville et Saint-Romain-de-Colbosc, où les véhicules se sont retrouvés à l'arrêt. La circulation est très perturbée sur la D6015 entre Harfleur et Le Havre.

Les transports scolaires ont dû être annulés. Par exemple, les cars scolaires ont été contraints de s'arrêter à l'arrêt au croisement de Cany-Barville et Grainville. Les parents ont dû récupérer leurs enfants par leurs propres moyens.

Météo France avait placé la Seine-Maritime en alerte jaune pour risque de neige et verglas ce vendredi entre 6 heures et 10 heures.