Le Havre. Le policier poursuivi pour tentative de meurtre sur une mineure, va rester en détention provisoire

Un adjoint de la police aux frontières soupçonné de tentative de meurtre sur une enfant de huit ans, au domicile de laquelle il s'était introduit en pleine nuit, va rester en détention provisoire, a décidé jeudi 15 décembre la chambre de l'instruction de Rouen. La chambre a confirmé l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après la mise en examen de ce policier adjoint. Les faits reprochés à cet homme de 25 ans se sont produits dans la nuit du 15 au 16 novembre, au Havre.

La mère de la fillette avait entendu son enfant crier et les parents avaient alors découvert le mis en cause dans la chambre de leur fille, un marteau à la main. L'homme avait pris la fuite mais, selon une source policière, avait pu être identifié grâce à des images de vidéosurveillance.

Selon les dires de la fillette, l'intrus lui aurait mis la main sur la bouche, dans un possible geste d'étranglement, lorsqu'elle avait crié. Il a été interpellé et placé en garde à vue le jeudi 1er décembre, puis mis en examen pour tentative de meurtre sur mineure de 15 ans, exhibitionnisme sur mineure de 15 ans et violation de domicile.

Des sources policière et judiciaire au Havre avaient précédemment indiqué à l'AFP que le policier avait été mis en examen pour viol et tentative d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Cet ancien animateur de centre aéré, qui travaillait à la PAF depuis plusieurs années, était "fortement alcoolisé" au moment des faits, a déclaré son avocat, Guillaume Routel, au quotidien Paris Normandie.

L'avocat reconnaît un "comportement violent" de son client mais "conteste toute intention homicide". Le jour des faits, la porte du logement où il s'est introduit n'était pas verrouillée. L'homme, qui n'a jamais été condamné, venait de passer le concours de sous-officier de la gendarmerie.

Avec AFP