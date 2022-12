Cherbourg-en-Cotentin. Avec les capteurs CO2, "moins de maux de tête" dans les écoles

En juillet 2022, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin avait installé près de 300 capteurs de CO2 amovibles dans les écoles Jules Ferry et Voltaire à Tourlaville, et Léon Blum à Équeurdreville. Objectif ? Connaitre le taux de dioxyde de carbone dans une pièce, la température et le taux d'humidité.

Une mesure prise en lien avec le Covid-19

"Puisque le coronavirus se transmet par de fines gouttelettes diffusées dans l'air, ces outils de mesure du CO2 renseignent le personnel scolaire sur la nécessité d'aérer les espaces intérieurs pendant la journée afin d'éviter les contaminations virales et rendre l'air plus sain", rappelait la Ville. Ces capteurs peuvent aussi révéler les espaces intérieurs qui ne respecteraient pas la norme en matière de CO2 et le cas échéant, déterminer la mise en place d'éventuels travaux comme l'installation d'extracteurs d'air ou d'ouvertures supplémentaires quand cela est possible.

Un "intérêt" pour les enseignants

Après cinq mois d'utilisation, les enseignants trouvent "un intérêt pour la gestion des ouvertures des fenêtres" : "Une fois le courant d'air effectué, ils remarquent que leur action fait baisser le taux de CO2, et l'air devient plus sain." "Moins de maux de tête" sont même d'ailleurs ressentis selon une enseignante qui suit depuis les préconisations d'aération. L'information de température est également appréciée pour faire remonter des problématiques localisées (une classe plus froide par exemple) avec des prises de photos entre autres. "Le fait que les enseignants utilisent le capteur est une réussite, c'était un de nos objectifs : une utilisation pédagogique", note pour sa part Yannick Hammel, le responsable des services techniques de la Ville.